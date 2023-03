Henri n’en peut plus d’attendre son chèque mazout depuis des mois: «Nous comprenons que cela peut être agaçant»

Suite à la crise énergétique qui touche un bon nombre de ménages belges, le gouvernement a décidé en juin dernier d’accorder un chèque de 300 € à ceux qui se chauffent au mazout. Une prime versée par le SPF Economie normalement dans les deux mois suivant la demande.

de videos

Impacté par la crise, Henri Vleeshouwers décide d’en faire la demande le 30 novembre dernier et envoie donc, pour ce faire, un courrier recommandé. Mais tout ne se passe pas comme prévu et pour cause, « jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons reçu aucune prime », explique le Limbourgeois à nos confrères de HBVL.