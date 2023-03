Un nouveau distributeur de billets Batopin vient d’être installé à Havré: d’autres sont prévus dans la région

Retirer de l’argent devient de plus en plus difficile. Et pour cause : les banques ferment peu à peu leurs agences ainsi que leurs précieux distributeurs d’argent liquide. Pour contrer cette problématique, Batopin propose ses services de retrait et de dépôt d’argent liquide. Peu importe la banque où vous êtes client, votre carte est compatible avec ce type de distributeur.

C’est déjà le cas à Dour, dans la Grand’Rue, où l’agence BNP Paribas est vouée à disparaître. Pour remédier à ce problème, Carlo Di Antonio a annoncé fin décembre l’ouverture d’un distributeur Batopin : « Les banques ont normalement l’obligation d’en installer suffisamment sur le territoire du pays. La bonne nouvelle, c’est que Batopin va installer un ensemble de machines dans une maison située dans la Grand’Rue. J’ai octroyé le permis et l’ouverture est prévue en mars ». Depuis presque deux semaines désormais, les Dourois peuvent donc profiter des services de Batopin.