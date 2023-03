Opéré trois fois, le Montois Olivier Castermant fera à nouveau le ramassage à Strépy: «Cela fait 35 ans que je viens»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Montois Olivier Castermant a été lui aussi blessé à Strépy il y a bientôt un an. Percuté par le véhicule fou alors qu’il accompagnait un ami gille à son ramassage, il a souffert d’une double fracture tibia-péroné à la jambe gauche. Un an plus tard, sa revalidation n’est pas terminée… Mais le Montois de 51 ans, caviste de profession, garde un très bon moral.

Trois opérations en dix mois

« J’ai été opéré trois fois : le jour de l’accident, puis en juillet pour une injection de moelle osseuse dans le foyer de la fracture, et le 18 janvier de cette année, pour remplacer le clou. Et là, ce mercredi, j’ai encore subi une micro-intervention pour retirer une vis qui ne tenait pas bien. Tout cela, c’est pour améliorer l’ossification, la calcification au niveau de la fracture », explique-t-il.