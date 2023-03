Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce dimanche, Strépy-Bracquegnies va vivre son premier carnaval « d’après » et le 20 mars prochain, cela fera exactement un an que la voiture conduite par Paolo Falzone a percuté les membres et les suiveurs de la société de gilles « Les Boute-en-Train », causant le décès de six personnes, blessant une trentaine d’autres, pulvérisant la vie de nombreuses familles.

Charles était exactement à cet endroit lors du drame. La voiture est passée à moins de deux mètres de lui - M.PW.

Un an après, les questions sont toujours aussi nombreuses face à une justice qui avance trop lentement aux yeux des victimes. Charles Geneste, lui, a un avis bien tranché sur la question. L’homme de 72 ans était à moins de 2 mètres du premier impact de la voiture avec la société : « J’ai absolument tout vu, » affirme-t-il.