Les Heures Claires condamnées à payer plus de 70.000€ pour Borgoumont

Pas plus tard que ce lundi, l’intercommunale les Heures Claires a fait une grande annonce. Elle quitte les locaux de Borgoumont. Le personnel et les résidents vont migrer d’ici l’été dans la maison de repos de Spa. La raison principale est la hausse du loyer demandé par les nouveaux propriétaires. Il était de 50.000 € par an, mais l’institution aurait dû débourser 100.000 € à partir de 2022 et jusqu’à 225.000 en 2028. Une somme jugée impayable. Ce qu’on ne nous avait pas dit en revanche, c’est qu’un jugement a été rendu concernant cette affaire.