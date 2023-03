Une école d’Hensies se lance dans l’opération «Pièces rouges» pour le Télévie

L’opération « Pièces rouges » de RTL a déjà été menée trois fois. Elle a permis jusqu’à aujourd’hui de récolter pas moins de 1.647.647,44 euros en collectant les pièces de 1,2 et 5 centimes. Cette opération vise à financer l’opération Télévie et la recherche contre le cancer.

Du 11 mars au 21 avril, les deux ambassadeurs de l’opération, Bérénice et Léon de Bel RTL, se rendront dans les écoles participantes pour récolter un maximum de pièces rouges. « L’opération Pièces rouges permet à tout le monde de participer à ce magnifique élan de générosité autour du Télévie. Notre camion-tirelire se remplit grâce aux ménages plus modestes et aux enfants. C’est extrêmement touchant de voir les gens nous confier leurs dons malgré la réalité de leur situation sans même parfois mesurer l’importance de leur geste. Ils n’ont pas l’impression de donner grand-chose mais c’est leur forte mobilisation qui permet à nos chercheurs de réaliser de grandes choses », explique Bérénice, ambassadrice de l’opération, dans un communiqué.