Documentaire sur les soldats belges, dont les Liégeois, dans l’armée du tsar en 1914 sur la RTBF ce samedi

Françoise Lempereur, professeure à l’ULiège de patrimoine culturel immatériel, a réalisé un documentaire exceptionnel de 52 minutes intitulé « Soldats belges dans l’armée du tsar » ou l’évocation du tour du monde vécu par le Liégeois Marcel Thiry et ses compagnons dont son frère Oscar de 1915 à 1918. Un documentaire produit par Ambiances… asbl, avec les voix de Thierry De Coster et Mirko Popovitch. La musique est de Guy Cabay, les images de Xavier Istasse et de Marc Delogne et le montage revient à Alexandre Dinant.

Véritable œuvre historique, ce documentaire se veut un hommage à ces volontaires qui ont choisi, par goût de l’aventure ou par patriotisme, de s’engager dans une guerre improbable. À découvrir, ce samedi 11 mars, à 20h30, sur la Trois (RTBF).