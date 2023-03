Marka, papa d’Angèle et Roméo Elvis, se livre pour MAX: «J’ai des enfants qui sont d’une autre génération, je ne peux pas dire tout et n’importe quoi»

Il est le patriarche – lui dirait plutôt le « daron » – de la plus célèbre famille du showbiz belge (avec pour enfants Angèle et Roméo Elvis, pour ceux qui auraient été déconnectés ces dernières années). A sa femme de longue date, Laurence Bibot, il dédie aujourd’hui une chanson. Mais au-delà du socle privé, surtout, Marka est un artiste 100 % belge, qui, en 40 ans de musique, se dit que peut-être il a « en partie bien réussi » sa carrière. Attachant, bien dans son temps, il refuse à un peu plus de 60 balais de devenir un « vieux con » et s’amuse à nous jeter un sort avec son « Voodoo Belge » aux accents blues… Il y a des sujets sur lesquels, dans l’époque actuelle, c’est plus difficile de se remettre en question, face auxquels on est peut-être un peu plus « réac’ » à 61 ans ?

Si ça arrive, avec ma femme, on discute. Et puis, avec le temps, il y a des choses moins importantes. Après, c’est vrai aussi, comme dans la chanson « On ne peut pas », il y a ce côté « on ne peut plus dire ci ou ça ». Mais j’ai envie de croire que c’est pour une bonne cause. Et en effet, il y a des changements de mentalité. Pour preuve, ce joueur de foot qui a fait son coming-out. Même il y a 5 ou 6 ans, ceux qui l’ont fait s’en étaient pris plein la gueule. Là, il a été applaudi par tout le stade. Après, il y aura toujours des gens pour pas être d’accord mais il y a quand même une prise de conscience. Dans ce stade, il y a sûrement des gens qui ont un frère, un fils ou un pote qui est gay. Mais je trouve aussi qu’on doit toujours aussi pouvoir en rigoler.

Est-ce que vous vous marrez toujours aussi librement qu’il y a 30 ans ?

Non, mais ça dépend avec qui. Il y a le privé et le public. Et même en privé, j’ai des enfants qui sont d’une autre génération, je ne peux pas dire tout et n’importe quoi devant eux. Et pour tous mes potes qui ont des enfants, c’est la même chose. En fait, on est dans une période de transition. Etre rabique et ne plus rien dire du tout, c’est la meilleure des manières pour qu’il y ait des clashs entre les gens. Donc, on doit faire gaffe à ne pas dire tout et n’importe quoi mais on doit aussi pouvoir rigoler et que les gens rigolent d’eux-mêmes. Par contre, les gens qui se lancent à donner leur avis sur internet, je ne comprends pas, qui ça intéresse ? Ça ne m’intéresse pas d’avoir l’avis de tout le monde. (…)