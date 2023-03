Un budget exceptionnel alloué à la rénovation des caillebottis en Fagnes: «Cela vient booster notre patrimoine naturel»

Sur proposition de la ministre du Tourisme, Valérie De Bue, le Gouvernement de Wallonie a approuvé qu’un budget exceptionnel de 900.000 euros soit affecté à la rénovation des caillebotis des Fagnes. Ce budget vient renforcer l’investissement d’un million d’euros déjà débloqué par la ministre de la Nature, Céline Tellier, en mai 2022.

« La valorisation et l’aménagement de nos sites naturels et patrimoniaux est une priorité pour le développement du tourisme wallon. Les caillebotis des Fagnes sont avant tout un dispositif de protection de la Nature mais ils sont devenus également très attractifs pour les touristes. Ils attirent de nombreux promeneurs et randonneurs. La rénovation des caillebotis permettra de concilier le maintien de la sauvegarde de la Nature, l’accès aux touristes à des espaces naturels de qualité et le charme touristique des lieux », précise la Ministre du Tourisme, Valérie De Bue.