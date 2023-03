Une exposition au Malmundarium de Malmedy pour rendre hommage au chanteur Pierre Rapsat

« Dans le petit cercle des chanteurs belges contemporains, Pierre Rapsat reste l’un des artistes sans doute les plus sincères de la Belgique francophone d’aujourd’hui », écrit l’espace touristique et culturel. « Pierre Rapsat a conquis le cœur de nombreux fans belges francophones par ses chansons et ses mélodies intemporelles. »

Pour (re)découvrir la vie du chanteur et son parcours artistique « jalonné de hauts et de bas », l’exposition ouvre ses portes dès ce samedi 11 mars et jusqu’au 1er octobre 2023 au Malmundarium, Place du Châtelet 9. L’entrée est fixée à 6 € pour les adultes et 5 € pour les moins de 18 ans. Toutes les informations de l’exposition sont à retrouver sur le site internet du Malmundarium.