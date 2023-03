TikTok désormais interdit au fédéral: voici pourquoi le réseau social chinois inquiète et est aujourd’hui considéré comme un danger!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le conseil national de sécurité (CNS) a décidé ce vendredi d’interdire aux ministres, membres de cabinets et fonctionnaires fédéraux l’usage de l’application chinoise TikTok sur leurs appareils professionnels. Cette interdiction, décidée sur base d’une analyse de la Sûreté de l’État et d’un avis du centre pour la cybersécurité (CCB), sera d’application pour une période de six mois à l’issue de laquelle elle sera évaluée, a indiqué le cabinet du Premier ministre. La mesure sera effective pour tous les appareils dont l’achat, l’abonnement ou l’usage relève totalement ou partiellement de l’autorité fédérale.

À la suite de cette décision, le Premier ministre, Alexander De Croo, a déclaré : « Nous sommes dans un contexte géopolitique nouveau où l’influence et la surveillance entre États se sont déplacées vers le monde numérique. Nous ne devons pas être naïfs : TikTok est une entreprise chinoise qui est aujourd’hui obligée de coopérer avec les services de renseignement chinois. C’est la réalité. Interdire son utilisation sur les appareils de service fédéraux relève du bon sens. »