Nos coups de cœur du week-end

Ce samedi 11 mars, dès 12h45, le palais de justice de Verviers ouvre ses portes au public. Un événement qui n’avait plus eu lieu depuis 2018. Lors de cette journée portes ouvertes, il y aura plusieurs activités, entre 13h et 16h, des conférences, deux simulations de procès, des rencontres avec des avocats et deux visites de la « Résidence Prince de Galles », qui est à côté du palais de justice.

Après une absence à cause du covid, le laetare de Sart-Tiège, gratuit pour les spectateurs, revient ce dimanche 12 mars. À 10h30, les deux cortèges feront le tour de leurs villages respectifs, Sart et Tiège. L’après-midi, à 13h30 le cortège sartois prendra la direction de Tiège et celui de Tiège fera le chemin inverse. Le cortège retour démarrera à 16h15.

3 Le festival les Mine’Rires à Verviers

Ce samedi 11 mars à 20h, Isabelle Hauben sera aux Minières à Verviers (place Général Jacques 5), pour son spectacle « Isabelle Hauben a des CaRACTèrEs ! ». Il y aura aussi l’humoriste Adel et son spectacle « Ceci n’est pas un Arabe. » Les places sont en vente à la salle au prix de 33 €. Le dimanche à 11h, le magicien et illusionniste Oliver Maricoux jouera son spectacle pour les enfants et familles. Les places seront aussi en vente à la salle au prix de 10 €.

4 Le spectacle-expo « Selfies »

Samedi 11 mars, à 20h, à l’Espace 58 (rue Rénoupré 58, Dison), se tiendra un spectacle-expo « Selfies ». Le ballet, imaginé par Fabienne Henrot, et les dessins de Thomas Delhaye vont se marier pour engendrer un spectacle-expo. Les dernières places seront vendues le jour-même au prix de 15 €, 12 € pour les étudiants. Les dessins de l’artiste seront exposés gratuitement le dimanche de 14h à 18h, aussi à l’Espace 58.

5 La soirée « HITS PARTY » à l’Hôtel Verviers