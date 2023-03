Un verger communautaire va être créé sur 5.000 m2 dans le village d’Ampsin à Amay

Plusieurs projets liés à la préservation de la biodiversité sur le territoire d’Amay vont voir le jour cette année. En plus des 14 actions du Kick Amay, la commune avait également répondu à un appel à projets « BiodiverCité » lui permettant d’obtenir un subside d’environ 12.000 euros.

L’objectif, y réaliser notamment un verger communautaire au printemps sur un terrain communal de plus de 5.000 m² situé entre la rue Mirlondaines et la rue des Cléris pour 2.590 €. Le service Environnement y plantera une trentaine d’arbres fruitiers (pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers et noyers), tous issus de variétés anciennes. « On aurait pu bâtir ce terrain mais on a décidé de le laisser pour la biodiversité », commente l’échevin de l’environnement, Didier Lacroix. « C’est un terrain qui sera accessible à tout le monde ! »