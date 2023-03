Le gouvernement bruxellois interdit temporairement l’utilisation de TikTok

À la suite de la récente interdiction imposée par la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil européen d’utiliser l’application TikTok sur les appareils liés au travail, le Centre pour la cybersécurité Belgique (CCB) a été invité à formuler un avis, de concert avec les services de renseignement.

Ces rapports recommandent d’interdire l’utilisation de l’application TikTok sur les appareils des services fixes et mobiles et de ne pas installer ou utiliser TikTok sur des appareils personnels permettant d’accéder aux réseaux et systèmes internes.