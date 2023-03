La rue des Charrons, à Verviers, refaite de fond en comble, à l’exception de… la vieille conduite d’eau

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Dès la mi-mars, la rue des Charrons, à Verviers, va connaître un chantier d’envergure, d’une durée d’au moins un an et demi. Les autorités communales ont en effet prévu son réaménagement complet : réfection de la voirie, construction et reconstruction de trottoirs des deux côtés de la rue, création d’une piste cyclable, rénovation de l’égouttage et pose d’impétrants. Enfin pas tous les impétrants, comme l’a relevé le conseiller communal Luc Joris.