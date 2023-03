Non, ces pseudo-traitements ne guérissent pas le cancer

3 – Mangez trois cuillères à soupe d'huile de noix de coco biologique par jour le matin et le soir, cela guérira le cancer.

Ces affirmations correspondent à une vieille rumeur qui circule depuis plusieurs années mais refait surface régulièrement. Le post que nous vérifions a par exemple été publié pour la première fois en juin 2021, mais connaît un regain de viralité ces dernières semaines.

Capture d’écran Facebook réalisée le 10 mars 2023

Qui est le Dr Gupta Prasad Reddy, l’oncologue qui propose ces solutions pour vaincre le cancer ? Une recherche du nom "Gupta Prasad Reddy" via Google Search et Yandex, nous renvoie chaque fois à la même publication partagée par la page Fan Club Lions Indomptables. De nombreuses autres occurrences de cette publication ont été publiées en anglais, en texte ou accompagnées d’une vidéo. Des recherches complémentaires sur les moteurs dédiés aux articles scientifiques (Scinapse, Semantic Scholar et Google Scholar) ne donnent aucun résultat sur ce supposé médecin.

Nous tentons alors une autre méthode, avec la photo de la personne apparaissant sur la publication. Mais la recherche par image inversée via les moteurs de recherche Google Image et Yandex s’avère là encore infructueuse. Si le Dr Gupta Prasad Reddy semble introuvable, l’université où il est censé travailler existe bel et bien. L’Université médicale d’État d’Osh est située au Kirghizstan et non en Russie.

Sur le site internet de cette institution universitaire, nous n'avons retrouvé aucune mention d'un médecin ou enseignant nommé Dr Gupta et rien ne permet de penser à ce jour qu'il existe où y travaille.

Qu’en est-il de la valeur scientifique des remèdes attribués à la publication virale ? S’agit-il de remèdes efficaces et reconnus contre le cancer ? "Ces deux remèdes ne peuvent en aucun cas guérir le cancer et n’ont aucun fondement scientifique", affirme le Dr Manuel Rodrigues, oncologue et chercheur, orienté dans la prise en charge des patients atteints de cancers oculaires et gynécologiques à l’Institut Curie à Paris, en France.

"Je puis affirmer que cette publication est absolument et entièrement fausse. Il est bien évident que si les pépins de citron et l’huile de noix de coco guérissaient le cancer, tout le monde serait vite guéri. Ce prétendu médecin est un charlatan", renchérit Jacques Robert, Professeur émérite de cancérologie à l’université de Bordeaux.

Régime sans sucre, une fausse bonne idée

La publication préconise également d’abandonner "toutes sortes d'aliments sucrés", avançant que s’il n’y a pas de sucre dans le corps, "les cellules cancéreuses mourront naturellement".

Deux experts du centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy, se prononcent sur cette pseudo-vérité scientifique.

Concernant l’idée de priver le corps de sucre, le Pr Fabrice André, directeur de la recherche du centre, indique que "le sucre est régulé a un gramme dans le sang donc on ne peut pas aller plus bas sinon on meurt. Le problème est surtout d’éviter les pics glycémiques pour éviter les sécrétions de facteurs de croissance qui pourraient stimuler la croissance tumorale, mais c’est un raisonnement purement théorique, avec peu de conclusions sur le sujet".

Le Dr Benjamin Verret, spécialiste du cancer du sein et des sarcomes, apporte aussi quelques précisions. "Il n’existe à ce jour aucune preuve qu’un régime pauvre en sucre lorsqu’on est atteint de cancer ait une action anti-tumorale. De façon générale, le taux de sucre dans l’organisme est régulé par des hormones et est globalement stable : une alimentation pauvre en sucre n’aurait pas de conséquence. Par ailleurs, non, nous ne pouvons pas vivre sans sucre, l’hypoglycémie est un évènement grave qui entraîne rapidement un coma".

Selon ces médecins, donc, l’affirmation selon laquelle un régime sans sucre tue les cellules cancéreuses est fausse. Des études scientifiques ont par ailleurs démontré que les cellules du corps humain ont besoin de sucre, qui leur fournit de l’énergie.

“Le glucose est une source d’énergie pour la plupart de nos cellules, et un substrat important, à l’origine de nombreuses réactions biochimiques. Le glucose est nécessaire pour chaque cellule du corps humains”, peut-on lire dans cette étude publiée par la National Library of Medecine, aux Etats-Unis.

Cet article, publié par l’association caritative Cancer Research, souligne qu’il n’y a aucune preuve qu’un régime sans sucre puisse diminuer le risque d’être atteint du cancer ou de le surmonter.

“Les cellules cancéreuses se développent et se multiplient très rapidement, ce qui leur demande beaucoup d’énergie. Cela veut dire qu’elles ont besoin de glucose, mais pas seulement : les cellules cancéreuses ont également besoin de nombreux nutriments, tels que les acides aminés”, lit-on dans l’article de Cancer Research.

“De là vient le mythe du régime sans sucre efficace contre le cancer : si les cellules cancéreuses ont besoin de beaucoup de glucose, alors opter pour un régime sans sucre doit aider à stopper leur croissance, et pourrait même les empêcher de se développer. Hélas, ce n’est pas si simple. Toutes nos cellules saines ont besoin de glucose aussi, et il n’y a aucun moyen de dire à nos organismes d’assimiler le glucose seulement pour leurs cellules saines”.

Les traitements inéprouvés des cancers circulent régulièrement sur Facebook. Par le passé, l’AFP a déjà vérifié de fausses informations relatives au traitement basé sur le régime sans sucre, un remède à base d’eau chaude et de citron ou encore le jus de noix de coco.