Une nouvelle liste créée à Binche en vue des élections communales 2024: «Ensemble pour Binche» veut mener «une politique constructive pour l’entité»

C’était devenu un secret de polichinelle : depuis plus de six mois, la section binchoise des Engagés (ex CDH) s’était rapprochée de la liste Union où figurent des élus proches du CDH et des apparentés Les Engagés. « De 2013 à 2018, les 8 élus Union étaient d’ailleurs apparentés CDH. Deux d’entre eux, Judith Philippe et Frédéric Joie Joie le sont encore durant cette mandature » précise Claude Lachapelle.

Lors des élections statutaires de janvier 2023, le président des Engagés binchois, Claude Lachapelle (Epinois) a été réélu et s’est entouré de deux vice-présidents : Marion Keuwez (Ressaix) et Salvatore Calvagna (Buvrinnes) et d’une secrétaire politique, Judith Philippe (Binche) ainsi que d’un trésorier, Jean-Claude Urbain. Le comité restreint actuel est aussi composé de MM. Pascal Leroy et Saverio Fragapane.

Salvatore Calvagne sera tête de liste pour la nouvelle liste à l’horizon 2024. - DR

Un premier événement commun a eu lieu lors du lundi-Gras sous la forme d’un Apéro où des personnalités telles que François Desquesnes, député sonégien et Jean-Luc Crucke (ex-ministre wallon, député Les Engagés de Wallonie Picarde depuis février) et de nombreux sympathisants de Binche et des communes voisines (dont Aurore Tourneur, bourgmestre d’Estinnes et déléguée générale pour la Wallonie pour les Engagés).

« Il reste clair que, par respect pour les concitoyennes et concitoyens qui ont voté pour ses membres, la liste Union vivra pleinement jusqu’à la fin de la mandature avec ses 5 conseillers communaux et ses 2 représentants au CPAS et oeuvrera à une opposition créative et constructive au développement humain, social et économique de l’entité de Binche. Une nouvelle liste, appelée « Ensemble pour Binche » (pour la ville et tous les villages de l’entité) prépare l’avenir et sera tirée par Salvatore Calvagna, actuel conseiller communal.