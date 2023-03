La Fête du Court Métrage revient à Bruxelles

Après le succès rencontré lors de la 1ère édition en 2022 (qui avait succédé à sept éditions du Jour le Plus Court), le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel renforce l’opération avec plusieurs nouveautés afin de mettre en lumière la richesse et la diversité des courts métrages d’initiative belge francophone.

Près de 30 séances de courts métrages sont programmées aux quatre coins de la Fédération Wallonie-Bruxelles du mercredi 15 mars au mardi 21 mars, dont la soirée d’ouverture le 14 mars au Cinéma Galeries. Entre les différents genres de courts métrages – de l’animation à la fiction en passant par les documentaires et des films plus expérimentaux – et les différents lieux – des salles de cinémas aux centres culturels, des médiathèques aux associations notamment – il y en aura pour tous les publics, petits et grands.