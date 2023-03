Genk-Union, un choc au sommet en quatre questions

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le titre s’envolera-t-il en cas de défaite ?

L’Union pointe à huit unités de Genk. Le calcul est donc simple. En cas de victoire, elle se rapprocherait à cinq points du leader, et donc virtuellement à trois (deux et demi…) après division des points en vue des playoffs. En cas de défaite, elle se retrouverait par contre à onze unités des Limbourgeois (soit virtuellement à cinq et demi), et pourrait perdre sa deuxième place si l’Antwerp venait à l’emporter sur la pelouse de Seraing samedi soir. Une place de dauphin que les Saint-Gillois occupent depuis le 13 novembre 2022… Des considérations dont ne s’embarrasse pas trop le coach unioniste. « Nous jouons actuellement pour nous qualifier pour les Champions Playoffs. Nous savons que nous affronterons un concurrent direct, que leurs joueurs sont en forme et qu’ils ont eu la semaine entière pour se préparer. Mais nous nous déplacerons pour gagner. »