Une école belge au coeur d’une polémique: les garçons ont dû suivre les cours… debout, «c’est humiliant» (photos)

Ce mardi, à l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, des responsables de l’Athénée royal de Halle ont voulu marquer le coup. Une bonne idée… qui ne l’était peut-être pas tant que ça.

En effet, comme l’explique le Nieuwsblad, mardi matin, les élèves de sexe masculin ont dû passer la première heure de cours… debout. Bizarre. Surtout quand on voit les images…

Le groupe de travail qui a trouvé cette idée voulait dénoncer les inégalités qui existent encore et toujours entre les femmes et les hommes et, dans le même temps, faire un clin d’oeil à l’incident durant lequel la présidente de la Commission européenne Ursula Von Der Leyen avait dû rester débout alors que le président du Conseil européen Charles Michel avait eu une chaise lors d’une rencontre avec le président turc Erdogan en 2021.

de videos

« Pourquoi certains reçoivent des privilèges et d’autres pas ? », « Qu’a-t-on fait pour être traité différemment », se sont demandé les garçons lorsqu’ils ont appris qu’ils allaient devoir rester debout. C’est précisément ce qu’a voulu provoquer le groupe de travail qui a mis en place cette idée.

Mais forcément, l’initiative fait jaser. Le Vlaams belang évoque une action « humiliante » pour les garçons et un député du parti d’extrême-droite a demandé l’ouverture d’une enquête. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses réactions vont dans le même sens.