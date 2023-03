Un jeune garçon de 16 ans remporte près de 450.000 euros à la loterie: quelques années plus tard, c’est le drame, «profondément choqué»

À l’époque, Callum prévoit d’en profiter en achetant une voiture et en allant voir son club de foot, les Old Trafford, jouer.

Un porte-parole de son équipe de football locale de Ballymartin a déclaré que le club était « profondément choqué et attristé par le décès soudain de notre ami et coéquipier ». C’était « un jeune homme merveilleux et intelligent, un grand ami et coéquipier qui a tragiquement quitté cette vie trop tôt, a ajouté le club.