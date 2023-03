Sarah, 21 ans, a décroché un énorme jackpot de 3,4 millions d’euros à la loterie et a tout de suite su comment les dépenser: «Je les adore!» (photos)

Sarah Cockings est âgée de21 ans et est étudiante en travail social lorsqu’elle décide de jouer à la loterie nationale. Par chance, la jeune Anglaise touche le jackpot et gagne 3,4 millions d’euros !

Sarah décide alors de se faire plaisir et achète une Mini Cooper, une Range Rover et une maison pour ses parents, rapportent nos confrères du Mirror. La jeune femme en profite également pour financer la chirurgie esthétique de ses sœurs. Ainsi, aussitôt l’argent en poche, Emma et Alex se sont fait refaire les seins pour environ 11.000 livres Sterling chacune.