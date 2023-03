Parmi les gros dossiers sur la table du gouvernement, il y a la réforme fiscale. Le ministre des Finances a fait une proposition : comment la jugez-vous ?

C’est une proposition ambitieuse ; on n’est, pour une fois, pas dans du bricolage. Il y a une vraie analyse complète de notre système fiscal et de tout ce qui l’a, peu à peu, rendu complexe et injuste. Second point positif : la volonté d’augmenter le salaire net, on soutient ça totalement. Après, on n’est pas forcément d’accord sur tout, notamment sur le fait que la manière dont on augmente le salaire net ne vise pas assez les bas et moyens salaires. Ce sont eux qui doivent gagner plus (M. Magnette fixe la limite approximativement aux 3.500 € du salaire médian, NdlR). Pour un travailleur, surtout dans les secteurs où le salaire est relativement bas (nettoyage, gardiennage, grandes surfaces…), pouvoir gagner 100 ou 200 € net en plus par mois, ça fera vraiment la différence. Le rapport du Conseil central de l’économie montre que si la Belgique s’en sort bien, c’est grâce au pouvoir d’achat. Parce qu’on a un système qui protège beaucoup mieux qu’ailleurs le revenu disponible des ménages et des travailleurs, donc maintient la demande intérieure. On a évité ainsi la récession. Si on donne plus à quelqu’un qui a des gros revenus, il partira plus à l’étranger en vacances ou il va épargner, ça n’apporte rien à l’économie locale. de videos