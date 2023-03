La RTBF, un paquebot qui «ressemble de plus en plus au Titanic»: «On se demande qui a encore les clés, personne, je pense...»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La RTBF est un paquebot : plus de 2.000 employés, qui contribuent chaque jour à réaliser des dizaines et des dizaines de programmes, en TV, en radio et sur le net. Mais un paquebot qui ressemble de plus en plus au Titanic. Mercredi soir, une assemblée générale de la société des journalistes (SDJ) a voté une motion de perte de confiance à l’égard des membres de la direction. Le drame du journaliste Alain Dremière, qui s’est jeté du 10e étage de Reyers il y a quelques semaines, a mis le feu aux poudres. Le malaise est réel, même si des pistes sont lancées pour restaurer la confiance au sein de l’entreprise. Très certainement, des choses doivent être revues en profondeur et être améliorées.

Pour comprendre l’origine du malaise, il faut revenir trois ou quatre ans en arrière, avec la grande réforme de la structure et de la hiérarchie : pôle médias, pôle contenus, responsables d’unités, producteurs, etc. « Plus personne ne s’y retrouve, la RTBF est devenue hyper hiérarchisée. Avant, tu avais un ou deux chefs au-dessus de toi que tu pouvais aller voir, aujourd’hui il y en a 5 ou 6. C’est pire que dans les années 90 . Il faut faire consensus auprès de tellement de gens, que ça devient très compliqué même pour les managers. On se demande qui a encore les clés. Personne, je pense », confie un journaliste de la grande maison, qui pour des raisons évidentes préfère rester anonyme.