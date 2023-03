L’Ukraine «indignée» par la réintégration en compétition des athlètes russes et bélarusses

« Nous sommes profondément choqués et indignés par cette décision et nous convoquons immédiatement une réunion du Présidium pour décider de notre réponse à la décision de la FIE et de son éventuel appel », a déclaré la Fédération ukrainienne dans un communiqué.

« Pendant le week-end, nous consulterons les membres de la Fédération, les athlètes, les entraîneurs, le Comité olympique national et le ministère des Sports », a ajouté l’organisation ukrainienne.