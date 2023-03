Guerre en Ukraine: Volodymyr Zelensky assure que l’Ukraine n’est certainement pas à l’origine des explosions des pipelines Nord Stream

Les Ukrainiens "ne sont certainement pas" à l'origine de cette action, a déclaré le président. Kiev avait précédemment réfuté l'implication de l'Ukraine.

En début de semaine, des médias allemands et américains ont évoqué l'implication possible d'un groupe pro-ukrainien. Selon M. Zelenski, les récentes publications avaient pour but de retarder l'aide occidentale à l'Ukraine. "Je trouve très dangereux que certains médias indépendants, pour lesquels j'ai toujours eu un grand respect, prennent de telles mesures", a déclaré le président. Il a ajouté que, de cette manière, la situation était positive pour la Russie.