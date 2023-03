Un an après, a-t-on tiré les leçons du drame de Strépy-Bracquegnies? «On fait au mieux avec ce qu’on a»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quand on lui demande si les leçons du drame de Stréy ont été retenues, Eddy Maillet, chef de corps à la police de La Louvière répond sans hésiter : « On ne peut rien faire contre les fous au volant qui ne respectent rien. S’il n’y avait pas eu un chauffard qui roulait à plus de 160 km/h, il n’y aurait pas eu de drame à Strépy. On peut prendre toutes les mesures que l’on veut, on ne peut exonérer le chauffard de sa responsabilité. »

« Le dispositif policier est bien rôdé »

Dans l’accident survenu il y a bientôt un an, il y a une part de fatalité. Depuis 2014, le nombre d’accidents graves et de tués et ne cesse de baisser sur nos routes, y compris en région du Centre. Les contrôles d’alcoolémie, de drogue, de vitesse, les radars tronçons, les campagnes de prévention influencent positivement les comportements. Mais il suffit d’une tête brûlée.