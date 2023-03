De nouveaux espaces de stationnement seront créés à l’essai durant 6 mois à la rue de Liberchies à Pont-à-Celles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On le sait, les places sont rares à la rue de Liberchies, jalonnée par les bretelles d’accès à l’A54. Elles peuvent aussi se révéler… chères. En septembre dernier, la police, dans le cadre de la semaine de la mobilité, avait verbalisé nombre d’automobilistes qui enfreignaient le code de la route, notamment en empiétant sur l’espace réservé aux usagers faibles.

Une « pratique » qui nourrit régulièrement les plaintes des riverains. « C’est un problème historique sur une voirie très fréquentée », indique d’ailleurs l’échevin Philippe Knaepen en charge de la Mobilité.

L’automne dernier, une délégation du Collège communal et la police de la zone Brunau sont allées à plusieurs reprises in situ pour constater l’ampleur du problème et surtout y répondre de manière adéquate.