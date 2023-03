Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En matière de construction, l’efficacité énergétique prime désormais sur le confort et l’esthétique. À la veille du salon Batibouw, qui se tiendra la semaine prochaine à Bruxelles (du mardi 14 au dimanche 19 mars), l’institut de sondage iVox a sondé les Belges.

Alors que la crise COVID, avec ses confinements, avait placé le confort de la maison et l’optimisation des espaces sur la plus haute marche des priorités des candidats constructeurs, 2023, avec la crise de l’énergie, est plus que jamais, l’année de la priorité énergétique.