Les Dix miles, c’est déjà ce dimanche, à Charleroi, Marcinelle, Lodelinsart, Gilly, Montignies et Marchienne: gare au stationnement interdit!

Commençons par la section de Charleroi, concernée par le Mile des Jeunes, puis les 5 et 10 miles. Interdiction, donc, de stationner pour le Boulevard Tirou, des deux côtés de la desserte située devant l’école Communale de Bosqueville, Boulevard Tirou, des deux côtés de la chaussée sur toute sa longueur (depuis le rond-point des « Trois Coqs » jusqu’à la Place des Tramways), Quai Verlaine, des deux côtés de la chaussée sur toute sa longueur entre le Pont Olof Palme et le Quai Arthur Rimbaud ; quai Arthur Rimbaud, des deux côtés de la chaussée sur toute sa longueur, rue de Charleville, des deux côtés de la chaussée entre le Quai Arthur Rimbaud et la rue Puissant d’Agimont.

Rue Dupret et suivantes

Idem pour la rue Charles Dupret, des deux côtés de la chaussée sur toute sa longueur ; rue de Heinzelin de Braucourt, des deux côtés de la chaussée sur toute sa longueur ; rue des Trois Pistolets, des deux côtés de la chaussée sur toute sa longueur ; rue de Marcinelle, des deux côtés de la chaussée entre la Place Verte et la rue des Trois Pistolets ; rue CR Garibaldi (anciennement rue Ferrer), des deux côtés de la chaussée sur toute sa longueur ; parking situé au carrefour formé par la rue CR Garibaldi et le Boulevard Tirou ; celui situé au carrefour formé par la rue Prunieau et le Boulevard Tirou ; quai de la Gare du Sud, entre le Pont de la Résistance et la sortie Villette du Ring « R9 » aux endroits où le stationnement serait éventuellement autorisé en fonction des travaux en cours.