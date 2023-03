«Il y a quand même une belle bande de connards en tribune»: Marc Delire révolté par le comportement des supporters de Charleroi contre OHL

Ce vendredi soir, les supporters du Sporting de Charleroi se sont à nouveau distingués, mais pas de la bonne manière. Alors que les Zèbres étaient menés par OHL ce vendredi soir, les spectateurs carolos présents derrière le but louvaniste ont décidé de lancer quelques projectiles en direction de Cojocaru, le portier d’OHL. Et, malheureusement, un des briquets lancés a atteint sa cible : l’arrière du crâne du malheureux gardien…

Un geste particulièrement dangereux qui a contraint l’arbitre de la rencontre, M. Van Driessche, à interrompre le match durant quelques minutes. Devant cette situation, Marc Delire, qui était aux commentaires pour Eleven Sports en compagnie de Thomas Chatelle, n’a pas hésité à s’en prendre aux fauteurs de trouble. « Je vais paraphraser Paul Magnette, lors de l’une de ses dernières sorties médiatiques, mais il y a quand même une belle bande de connards dans les tribunes… Et j’entends déjà ceux qui disent : ‘ça va, le gardien n’a rien, il peut se relever’. Eh bien, ces gens-là, je les invite à venir, on va leur lancer un briquet de toutes nos forces et on verra si ça ne fait pas mal… »