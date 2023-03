Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mercredi à l’entrée du Capt’ain, à La Glanerie, la chemise blanche était de rigueur pour l’après-midi « Bienvenue dans mon univers », un concept dédié aux personnes atteintes d’un handicap et qui invite les ‘personnes normales’ à lever les barrières et à passer un moment incomparable. Ils étaient des centaines de France et de Belgique à avoir rejoint le dancing de l’entité de Rumes sur le coup de 17 heures pour une fête de folie. À l’intérieur, aucune différence, tout le monde danse sur les sons balancés par le DJ.