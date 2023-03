Soyez très prudent sur la route ce matin: il a gelé, la Belgique en alerte jaune pour conditions glissantes

Jusque 10h ce matin, tout le pays à l’exception de la côte est en avertissement jaune aux conditions glissantes. Selon les dernières prévisions de l’Institut royal de météorologie (IRM), il gèlera partout et il conviendra d’être vigilant quand à la formation de plaques de glace. Plusieurs personnes ont d’ailleurs eu une mauvaise surprise au réveil comme François, qui nous a contactés via notre bouton alertez-nous. Alors qu’il devait se rendre au travail, impossible pour lui d’ouvrir la portière de sa voiture. « Elle était complètement gelée, elle ne bougeait pas », nous a-t-il écrit.

Les prévisions ce week-end Le temps sera calme et sec ce samedi avec des éclaircies et des passages nuageux. Les maxima seront compris entre 1 et 7 degrés.

Des éclaircies seront d’abord présentes sur la plupart des régions avec un risque de routes glissantes. En journée, les nuages seront parfois plus nombreux mais le temps restera sec. Les températures ne dépasseront pas 1 degré en haute Ardenne et 7 degrés en plaine. Le vent sera faible et variable.

Dimanche matin, le ciel sera couvert avec, par moments, un peu de pluie, voire encore un peu de neige fondante en Hautes-Fagnes. L’après-midi, des éclaircies pourront se dessiner depuis l’ouest mais l’une ou l’autre averse restera possible. Il fera plus doux avec des maxima de 7 degrés en Hautes-Fagnes à 12 ou 13 degrés en plaine. Le vent modéré de sud-ouest deviendra parfois assez fort d’ouest-sud-ouest.