Un abécédaire sur Tintin pour patienter avant un film sur les Bijoux de la Castafiore

En attendant de concrétiser ce projet, il s’est replongé l’an dernier dans les 23 aventures du jeune reporter et publie ce mercredi, chez Tintinimaginatio et Casterman, un abécédaire consacré à Tintin. L’auteur qualifie son dernier travail de délibérément subjectif. Se disant tintinophile, mais pas tintinologue, Patrice Leconte propose dans cet ouvrage de 132 pages sa vision de Tintin, ce héros «immuable» qu’il a connu enfant. «Mes parents nous avaient abonnés mon frère et moi à la fois au Journal Tintin et à Spirou, comme ça on ne se battait pas. J’ai grandi avec Tintin. Et quand Moulinsart (société gérant l’œuvre de Hergé, devenue Tintinimaginatio, NDLR) m’a proposé de faire cet abécédaire, j’ai à nouveau parcouru l’œuvre entière. J’y ai remarqué des choses amusantes, certaines que je n’avais pas perçues, adolescent», explique le cinéaste.

A l’instar de Hergé, Patrice Leconte a fait de la bande dessinée, «en autodidacte», et de la publicité. Il garde de celle-ci le souci de la concision, chère également au créateur de Tintin. «Quand vous avez 20 secondes pour raconter un truc, il n’y a pas intérêt à partir dans quinze directions à la fois», situe-t-il. «L’œuvre de Hergé ou encore celle de Georges Simenon m’a appris l’économie de moyens. Hergé s’en tient à son histoire et développe un principe de narration qui va à l’essentiel. Je trouve que, même dans le récit en tant que tel, on peut parler de cette fameuse ligne claire belge. Il n’y a pas de fioriture, pas de case en trop; juste ce qu’il faut pour suivre une histoire qui est prenante.»

Et Patrice Leconte de s’inspirer du Neuvième Art pour le Septième. «Si on peut arriver à ce résultat quand on fait du cinéma, c’est bien. Aujourd’hui, la plupart des films durent 2h-2h30, mais j’ai toujours fait des films courts pour essayer de m’en tenir à l’essentiel.»

Connu pour avoir réalisé la trilogie des Bronzés entre 1978 et 2006, Patrice Leconte s’est également distingué l’an dernier pour la sortie de Maigret avec un impeccable Gérard Depardieu dans la peau du célèbre commissaire imaginé par Georges Simenon. Cette double sortie à l’accent belge n’est pas une coïncidence, avance Patrice Leconte, sans mauvaise flatterie. «L’esprit est différent en Belgique. Il y a quelque chose de plus joyeux et une belle liberté d’imagination.» A propos de liberté, la sienne a été totale dans la rédaction de ce livre. «J’ai voulu m’amuser. J’ai donné un coup de projecteur sur certaines insultes du Capitaine Haddock ou sur sa dépendance au whisky.» «Hergé était rudement gonflé de mettre en scène un personnage à ce point accroché au malt. Oserait-il aujourd’hui? A une époque si prudente et si prude, qui vire la cigarette de Lucky Luke et la pipe de Monsieur Hulot, aurait-on laissé le capitaine écluser autant de rasades à la moindre occasion?», s’interroge le cinéaste dans son ouvrage. L’idée du livre n’est pas venue de lui mais bien des responsables de Tintinimaginatio lorsque ceux-ci ont eu vent du désir de Patrice Leconte de porter Les Bijoux de la Castafiore au grand écran. Déjà adaptés en comédie musicale par le passé, les Bijoux de la cantatrice pourraient donc se retrouver dans les salles obscures. La question est de savoir quand. Des discussions sont en cours avec la Paramount qui détient les droits d’adapter les aventures de Tintin au cinéma, afin qu’elle accepte de renoncer à la 21e aventure du journaliste à la houppette.