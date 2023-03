Mauvaise surprise au réveil pour de nombreux habitants: «Dans les endroits les plus dangereux, comme si c’était fait exprès...»

Un étrange phénomène a été constaté mercredi matin autour de Jonchery-sur-Vesle, entre Reims et Fismes, en France: un ou plusieurs inconnus ont semé de longues traînées de gravillons dans les traversées de Bouvancourt, Ventelay, Romain ou encore Courlandon, comme le rapporte l’Union.

On aurait pu croire à la perte accidentelle d’une cargaison, sauf que pas un seul de ces gravillons n’est tombé sur les routes hors des communes. De plus, « ce sont dans les endroits les plus dangereux qu’il y en a, dans les virages par exemple, comme si c’était fait exprès », observe un habitant. Les gendarmes aussi en sont convaincus : il s’agit manifestement d’un acte de malveillance.