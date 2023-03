L’ancien candidat de The Voice annonce la terrible nouvelle: «Les médecins pensaient que j’avais des calculs rénaux... je n’ai plus que cinq ans à vivre»

Nous sommes en février 2016. Simon Vaernewyck monte sur le plateau de The Voice van Vlaanderen pour interpréter « Jammin ». Une audition à l’aveugle qui se termine en beauté pour le jeune candidat de 24 ans à l’époque : le coach Koen Wauters se retourne et l’embarque dans son équipe. Simon ira jusqu’aux émissions en direct.

Le papa de quatre enfants (un fils, deux filles et un autre enfant d’une précédente relation) se rend donc chez son médecin traitant. « Il pensait que j’avais des calculs rénaux », raconte Simon à nos confrères flamands. Le conseil est simple : ne pas travailler du week-end et passer une échographie le lundi pour s’assurer du problème.

Problème, l’ancien candidat de The Voice n’attendra pas lundi pour se rendre à l’hôpital. « Le dimanche, je me suis retrouvé aux urgences. J’avais trop mal et beaucoup de fièvre… » Les examens ne révèlent pourtant aucun calcul rénal. Le verdict est tout autre. « Les médecins m’ont annoncé que j’avais un cancer du rein avec des métastases dans les poumons. Ils m’ont dit que j’étais au stade quatre, en phase terminale. J’étais incurable… »

S’il a pu tenir plus longtemps que les trois mois initialement prévus, Simon a cependant eu une nouvelle mauvaise nouvelle il y a quelques semaines. Lors d’un contrôle, les médecins ont découvert qu’une tumeur s’était à nouveau propagée à une partie de son poumon droit. Son espérance de vie n’est que de cinq ans. « Mais je reste optimiste. L’idée est de lutter le plus longtemps possible. Supposons que l’on me donne encore cinq ans dans cinq ans, qui sait si d’ici là il n’y aura pas un nouveau médicament ou une nouvelle thérapie pour me guérir », positive le jeune papa.