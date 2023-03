Un simple rendez-vous chez sa coiffeuse se transforme en calvaire à vie pour Jennifer: «Je n’ai jamais autant pleuré que ce jour-là»

En 2014, Jennifer Lonfier, 29 ans, est mariée et mère de deux jeunes enfants. « Début février 2014, je suis allée chez ma coiffeuse de l’époque. Elle m’a fait remarquer que j’avais des trous dans ma chevelure. Du coup, je suis allée à la pharmacie et j’ai appliqué tous types de crème », raconte-t-elle à Paris-Normandie. Rien y fait, les chutes s’intensifient. C’est le début de la pelade qui survient à la suite d’un choc émotionnel : une séparation. En mai 2014, elle se décide alors à consulter un dermatologue au CHU de Rouen. « On m’a délicatement dit que dans un mois, je n’aurai plus rien. » Un diagnostic qui s’est révélé exact. « En quatre mois, j’ai perdu mes cheveux, mes sourcils, mes cils… » Le 13 juin 2014 – « je me souviendrai toute ma vie de cette date, je n’ai jamais autant pleuré que ce jour-là » –, elle se rend à la clinique du cheveu, à Rouen. « On me rase la tête et j’achète ma première prothèse. Je ne me suis pas regardée dans la glace tout de suite. J’ai eu du mal. » Elle se fait également tatouer des sourcils.

« Le regard des gens » Après le diagnostic, Jennifer Lonfier doit apprendre à vivre sans cheveux. Une souffrance. « Au début, c’était un réel traumatisme. Mais c’est plus le regard des gens quand je n’ai pas ma prothèse. » Elle refuse d’en dire plus sur ce malaise. On peut deviner à quoi renvoie une femme sans cheveu. Au cancer. « J’ai hâte de retrouver ma chevelure pour ne plus avoir ces réflexions. »

Autre épreuve de taille, « ne plus avoir de sourcils et de cils. Je ne peux plus me maquiller comme je veux. » Une atteinte supplémentaire à sa féminité. Une difficulté en plus dans le jeu subtil de la séduction. « Je suis restée longtemps toute seule, trois ans. » Aujourd’hui, Jennifer a retrouvé un compagnon. « Il me soutient et m’accompagne. C’est rare de nos jours car les hommes sont très sensibles à la féminité. »

Le regard de ses enfants Dès le départ, elle obtient le soutien inconditionnel de sa fille. Avec son garçon, alors âgé d’à peine 6 ans, « ça a été très compliqué. Il ne voulait plus sortir de sa chambre, aller à l’école. Il n’acceptait pas. » Une douleur supplémentaire pour la mère. « Il ne m’a pas rejeté mais il ne venait plus vers moi. Il avait peur du regard des gens. Pourtant, je portais toujours ma prothèse. » Mais les années ont passé et son fils a fini par accepter : « Maintenant, il me dit d’enlever ma prothèse, de me mettre à l’aise. » « Pendant neuf ans, j’ai tout essayé » « Pendant neuf ans, j’ai tout essayé. » Des médicaments, des injections, des crèmes, « j’ai fait de la puvathérapie, c’est comme des UV. J’ai essayé l’azote aussi. On m’a brûlée à l’azote avant que je perde tous mes cheveux, sur les trous que j’avais. Ça fait archi mal, je ne le referai jamais. » Dès le départ, le dermatologue lui propose un traitement pour faire repousser ses cheveux. « Normalement, c’était en ambulatoire. » Trois jours de solumédrol par mois pendant trois mois. « J’ai fait une mauvaise réaction. J’ai été hospitalisée. » Aucun résultat. En 2016, un autre dermatologue du CHU la fait entrer dans un protocole pour tester un nouveau traitement. « J’ai eu tous les effets secondaires : vomissements, nausées, fatigue, vertiges… Mes prises de sang n’étaient pas bonnes, mes reins ne suivaient pas. » Au bout de onze mois, elle décide de stopper l’expérimentation. « À ce moment précis, je décide de ne plus rien tenter. Je laisse tomber. »