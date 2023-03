Nicolas Raskin ne ferme pas la porte à un retour au Standard de Liège: «J’aimerais y retourner plus tard»

Cet hiver, Nicolas Raskin a rejoint les Glasgow Rangers, l’un des deux clubs mythiques en Écosse. L’ancien Rouche avait été relégué dans le noyau B du Standard après l’échec dans les négociations pour prolonger son contrat à Sclessin. Interrogé par nos confrères de la RTBF, le joueur de 22 ans se confie sur son transfert en Écosse : « Mon intégration se passe très bien, tout le monde est bienveillant avec moi. Je pensais que ce serait plus difficile, j’ai été surpris par la gentillesse de l’équipe ! Je pense que les supporters m’apprécient aussi, on est au début d’une belle histoire ensemble. »

Et d’évoquer ainsi sa prolongation de contrat au Standard qui n’est finalement jamais arrivée : « Pour que je reste au Standard, il aurait déjà fallu que le club s’y prenne plus tôt. Après mes 30 matches joués lors de ma première saison au Standard, ils auraient dû me prolonger, sachant qu’il ne me restait qu’un an et demi de contrat. Une augmentation salariale ? Bien sûr, ça allait de pair, car mon contrat datait de quand j’avais 17 ans. Mais le plus important, c’était de trouver un compromis. »

Le milieu explique le but de sa story Instagram dans laquelle il avait écrit « Quand le respect n’est plus servi, il faut savoir quitter la table. Très déçu mais pas étonné ». Il se justifie ainsi : « Je venais d’apprendre que je ne pouvais plus m’entraîner avec le groupe. Cela m’a blessé, car j’avais beaucoup donné pour mériter d’y être. Je suis très franc et honnête et j’ai réagi à chaud, je n’aurais pas dû. Cela n’a pas été interprété de la façon que je voulais. Ce sont mes émotions qui ont parlé, mais ce n’était pas spécialement la chose à faire. »