Nadège, 48 ans, tuée par son ex-compagnon sous les yeux de sa fille: «Elle avait déposé une plainte pour des menaces de mort il y a deux semaines...»

Sur les réseaux sociaux, les hommages à la victime se multiplient, comme ceux dénonçant cet acte atroce et demandant une condamnation forte. Le maire de Béthune, Olivier Gacquerre, résume ainsi que « Béthune pleure une de ses habitantes. Pourquoi cet acte ? » Il poursuit : « Je suis personnellement un maire en colère et écœuré par cet acte. Je suis un maire déçu par tant de gâchis humain mais je pense avant tout à la victime. Nous lui devons justice. »

Pendant ce temps-là, l’enquête ouverte pour « meurtre aggravé » se poursuit. La relation entre Nadège Boyaval et son conjoint avait semble-t-il pris fin début février. Chacun avait son logement, elle à Béthune, lui à Divion.

Meurtre par personne ayant été le conjointEn garde à vue, le Divionnais de 52 ans, marbrier de profession, a reconnu « s’être introduit dans le domicile de la victime au cours de la nuit par une porte non verrouillée et lui avoir porté plusieurs coups de couteau ». Le procureur de la République indique qu’il « ne présente aucun antécédent judiciaire relatif à des faits de violences par conjoint et n’était pas connu du parquet de Béthune ».