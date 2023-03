Jenna Ortega: après «La Famille Addams» et «Scream», la star de Netflix pourrait rejoindre une autre franchise culte

Après leur collaboration sur « Mercredi », Jenna Ortega est-elle en train de devenir la nouvelle muse de Tim Burton ? Le réalisateur semble impatient de travailler à nouveau avec elle, puisqu’elle serait en discussion pour intégrer le casting de « Beetlejuice 2 ». C’est ce que révèle le Hollywood Reporter, citant plusieurs sources qui indiquent que l’actrice pourrait jouer la fille de Lydia, le personnage incarné par Winona Ryder. Cette dernière a également confirmé son retour, tout comme Michael Keaton qui sera de la partie et renfilera le costume du démon farceur. Quant au reste du casting original, qui comptait notamment Geena Davis, Jeffrey Jones, Catherine O’Hara et Alec Baldwin, aucune précision n’a encore été faite.

L’arrivée de Jenna Ortega pourrait ainsi donner un coup de frais à cette suite qui intervient plus de trente ans après l’original, et attirer un nouveau public. À 20 ans, à peine, elle est en train de devenir la star la plus bankable d’Hollywood, et cartonne en ce moment au cinéma avec « Scream VI », qui vient de réaliser le meilleur démarrage de la saga. Un succès qui suit celui de « Mercredi », véritable phénomène qui continue de balayer les records de Netflix. Après avoir fait le meilleur démarrage de la plateforme en 2022, la série a rejoint « Stranger Things » et « Squid Game » en dépassant le milliard de visionnages sur la plateforme, en février dernier.