Johan Bakayoko pourrait hésiter entre les Diables rouges et la Côte d’Ivoire: «Un choix incroyablement difficile»

Johan Bakayoko est l’une des surprises au PSV, cette saison. L’attaquant de 19 ans a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues avec le club néerlandais. Des performances qui ne laissent personne indifférents. Ainsi, le joueur explique être dans la pré-sélection de Domenico Tedesco, qui donnera sa liste ce vendredi 17 mars.

Dans une interview accordée à ED.nl, le joueur de 19 ans laisse toutefois planer le doute. Il pourrait choisir la Côte d’Ivoire, le pays de ses parents : « Pour moi, la Belgique et la Côte d'Ivoire sont comme mon père et ma mère. » Et d’ajouter : « Deux pays où je me sens bien et où j’ai pu m’épanouir. Mes parents sont tous deux originaires de Côte d'Ivoire, mais ils se sont rencontrés en Belgique. C’est là que je suis né et que j’ai eu toutes les opportunités, mais je ressens aussi très fortement le lien avec l’Afrique. »