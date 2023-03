Mauvaise nouvelle dans les cryptos: le bitcoin plonge sous les 20.000 dollars

La plus grande monnaie numérique est ainsi passée sous la barre des 20.000 dollars vendredi.

Le bitcoin est d’ailleurs en passe de terminer sa pire semaine depuis novembre, lorsque la chute de la bourse de cryptomonnaies FTX avait provoqué de nombreuses turbulences. Vendredi matin, il valait environ 1,4 % de moins qu’un jour plus tôt. Sur l’ensemble de la semaine, la perte s’élève à environ 11 %. L’ethereum et le dogecoin, plus petit, ont également perdu beaucoup de terrain.