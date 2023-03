Le film «Quand tu seras grand» a lancé la 38e édition du festival du film de Mons

Le film d’Andréa Bescond et Eric Métayer « Quand tu seras grand » était au centre du gala d’ouverture de l’événement cinématographique montois organisé du 10 au 18 mars dans plusieurs endroits de Mons, le cinéma Plaza Art, le Théâtre royal et le complexe Imagix.

L’affiche du LIFF est composée de 79 films, dont 62 longs-métrages et premières belges, 17 courts-métrages, 92 séances publiques et une trentaine de séances pour les enfants du secondaire et du primaire.