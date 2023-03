Dix ans après avoir participé à Top Chef et avoir atteint les quarts de finale, Julien Lapraille a fait un choix douloureux: «Je suis triste»

Qui n’a jamais entendu parler de Julien Lapraille et de son « Marché » de Marbehan ? A 26 ans, la carrière du Gaumais à la personnalité bien ciselée, a été boostée par l’émission Top Chef. Passion, détermination, envie de réussite, il ne cesse d’entreprendre et de multiplier les émissions en télé ou radio depuis 10 ans.

La notoriété et l’énergie inépuisable de Julien Lapraille n’ont pas suffi à permettre à son marché de Marbehan de tenir le coup. Alors, il le ferme fin avril, après cinq années. « Je suis triste, les charges, je les subis comme tout le monde. Ce n’est pas un discours bateau. J’ai fait le point : 40 % de charges en plus. J’ai augmenté trois fois seulement pour que le client ne se sente pas volé. Si je n’avais que cette activité-là, je réagirais autrement. Mais, j’ai aussi le Tcharr avec Thomas Meunier à Bastogne, tous les events, et les émissions radio et télé. Tout cela est plus simple à organiser. Et c’est moins de personnel ! Le magasin, cela représentait trop de travail pour les charges qui explosent. »