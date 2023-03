Deux personnes ont été blessées à l’arme blanche ce samedi matin à Nice, vers 10h sur un marché, le MIN (marché d’intérêt national) rapporte BFMTV.

Un homme de 79 ans a été touché à l’abdomen et un autre de 65 ans dans le dos. Il s’agit de deux gérants d’une boutique. Le suspect a été interpellé. Il a 42 ans et a été blessé et interpellé par la police.