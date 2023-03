Des habitats solidaires aux Amis des Aveugles de Ghlin grâce à un subside de 4 millions d’euros

Dans son plan de relance, le gouvernement de Wallonie s’est engagé à augmenter l’offre d’hébergements et à créer des habitats inclusifs et solidaires pour les personnes en perte d’autonomie en raison de leur âge ou d’un handicap.

Sept opérateurs

Sept opérateurs répondant aux critères d’attribution ont été désignés : la Société Régionale du Logement de Herstal (4.371.407 euros), l’administration communale de Saint-Georges-sur-Meuse (4.295.000 euros), l’ASBL Maison de la solidarité de Mons Wallonie-Picarde à Mouscron (3.796.375 euros), l’ASBL « Les Amis des Aveugles et Malvoyants » à Ghlin (3.941.575 euros), l’ASBL Repos, Joie, Santé et Solidarité à Charleroi (3.766.125 euros), l’ASBL Réseau Solidaris Wallonie à Namur (3.841.750 euros), et le Fonds d’entraide et de solidarité à Walhain (2.746.700 euros).