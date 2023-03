Le nouveau président du carnaval de WeHeLo lance un appel à la jeunesse et aux bénévoles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Comité du Carnaval de Welkenraedt-Herbesthal soutient depuis le mois de novembre dernier les activités de son 72e team princier. La routine, quoi.

Et bien, pas tout à fait ! Car relancer la machine après la (trop) longue interruption due à la pandémie n’a rien d’une sinécure. D’autant plus que le président Bruno Lautermann et sa famille, véritables piliers du carnaval WeHeLo (pour Welkenraedt, Herbesthal et Lontzen) de longue date, ne sont plus aux commandes.