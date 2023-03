Noces d’or à Sirault: Renée a été éblouie par le costume de Michel

Lire aussi noces-dor-mons-une-soiree-entre-amis-qui-tout-change

Une belle rencontre

C’est lors d’un bal à Calennelle en 1971 que les tourtereaux se sont rencontrés. « Je faisais mon service militaire à la marine », nous précise Michel. « Et Renée a flashé sur mon costume, elle a tellement été éblouie qu’elle a marché sur mes pieds. C’est là que je me suis rendu compte qu’elle était une amie d’enfance… Le week-end suivant à Wiers, on s’est énormément rapproché… Deux ans plus tard, nous étions fiancés. Et on a fait notre voyage de noces à Ajaccio. Je me rappelle avoir visité la maison de Napoléon ».