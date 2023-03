Six voitures accidentées et une personne blessée dans un accident ce samedi matin à Tournai

Samedi matin, un spectaculaire accident s’est produit dans la rue Guillaume Charlier à Tournai. Une automobiliste a, pour une raison encore inconnue, perdu le contrôle de son véhicule. Elle a terminé sa course, après des tonneaux, sur le flanc et a été blessée dans l’accident.

« Il était 6h15 du matin, ce samedi, quand j’ai entendu un grand boum dans la rue », témoigne Gregory Dinoir, conseiller communal à Tournai. « J’ai ensuite entendu parler dans la rue, j’ai ouvert la fenêtre et j’ai découvert que ma voiture et celle de mon épouse avaient été percutées. Cinq voitures en stationnement ont été endommagées : l’une des miennes est en sinistre total alors qu’elle était récente. Cela représente toujours des ennuis et une perte financière, mais bon… tant que personne n’est blessé, c’est le principal ».