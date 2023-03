Bart et sa famille se retrouvent soudainement sans électricité: «Là, on nous a dit qu’aucun contrat d’énergie n’avait été conclu à notre adresse…»

Mercredi, sans raison apparente, la famille Lodewijckx s’est soudainement retrouvée sans électricité à Herenthout. Problème de fusibles ? Rien n’avait bougé. Souci dans toute la rue ? Pas de dérangement chez les voisins. « Nous étions les seuls dans le cas », confie au Nieuwsblad Bart, le père de famille de 44 ans. Le quadragénaire contacte donc directement son gestionnaire de réseau, Fluvius, pour obtenir de l’aide. C’est là qu’il va découvrir l’impensable : « Ils ont réussi à me dire qu’aucun contrat d’énergie n’avait été conclu à notre adresse ! ». Étonnement pour Bart qui est certain de bien payer un fournisseur. « Ce n’est qu’après de nombreux appels qu’on nous a informés qu’un certain YS avait signé un contrat avec notre code EAN à la fin de l’année dernière. »

Grossière erreur Concrètement, le code EAN est l’European Article Numbering. Celui-ci permet d’identifier les points de livraison d’électricité ou de gaz. Un long code composé de 18 chiffres qui a pourtant, dans cette histoire, été utilisé par un inconnu. « Nous payons notre facture par domiciliation. Donc nous n’avons rien remarqué. Nous avons reçu plusieurs courriels l’année dernière au nom de ce certain YS mais nous les avons simplement signalés. Nous avons supposé que tout était en ordre… »

Une fois l’erreur constatée, le fournisseur a travaillé pour rétablir la situation de la famille Lodewijckx. « Mais cela peut prendre jusqu’à cinq jours ouvrables avant que tout soit de nouveau en ordre. Si c’est une véritable erreur, alors je ne comprends pas pourquoi il faut autant de temps pour la corriger », s’étonne Bart. « De plus, j’aimerais recevoir une compensation de la part de celui qui a causé cela. J’ai dû télétravailler pendant ces deux jours, mais comme je ne pouvais pas me connecter à Internet… Sans parler des denrées alimentaires que j’ai dû jeter car la température de mon congélateur n’était plus bonne… »

Une grossière erreur qui a donc coûté cher. D’autant que celle-ci aurait pu être évitée. « Le 1er novembre 2022, le contrat énergétique de la famille Lodewijckx a été repris par un autre fournisseur car ce certain YS a transmis le mauvais code EAN, celui de la famille Lodewijckx. Ce fournisseur aurait accepté ce contrat et n’aurait apparemment pas vérifié si le code était déjà utilisé. S’ils avaient fait cela, il n’y aurait plus de problème maintenant », déclare le porte-parole régional de Fluvius, David Callens, au Nieuwsblad. Ils pensaient avoir un contrat Mais pourquoi Bart et sa famille se sont-ils retrouvés sans électricité ? Tout simplement car YS a finalement transmis son bon code EAN le 19 février dernier. Cela a donc mis fin au contrat avec le code EAN de la famille Lodewijckx... qui s’est retrouvée sans contrat. « Dans un tel cas, vous basculer chez Fluvius en tant que fournisseur social ». Or, elle n’a jamais payé le fournisseur. puisqu’elle pensait avoir un contrat !